İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

18.05.2026 - 13:45
Bengül Arıca
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 40 araca el konuldu. Şüphelilerden 2'si ifade işleminin ardından serbest bırakılırken 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; ağır hasar alan, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirildiği belirlendi.

Bu yöntemle kimlik bilgileri değiştirilen araçların gerçek durumlarının gizlenerek satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da operasyon düzenlendi.

5 İLDE BÜYÜK OPERASYON

5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu. Şüphelilerden 2'si ifade işleminin ardından serbest bırakılırken 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

