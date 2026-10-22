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Gündemİstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi!

22.10.2026 - 09:47Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul merkezli yürütülen ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen yasa dışı üreme hücresi (yumurta) ticareti soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. CİMER ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçlerinin 14 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheli, emniyetteki çapraz sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti ile ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, bir şebeke tarafından Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına satıldığı tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 14 ilde yapılan yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 44 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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