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İstanbul Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücü saniye saniye kamerada

Küçükçekmece'de içerisinde hasta olan ve siren çalan ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsünün o anları, ambulansta bulunan hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

04.07.2024 - 17:49 | | Baran AKKAYA/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücü saniye saniye kamerada

Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 SA 3794 plakalı otomobil sürücüsü, içerisinde hasta olan ve siren çalarak sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermedi.

O anlar, ambulansta bulunan hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin bir süre sonra şerit değiştirmesi yer alıyor.

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İstanbul Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücü saniye saniye kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücü saniye saniye kamerada