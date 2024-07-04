İstanbul Küçükçekmece'de ambulansa yol vermeyen sürücü saniye saniye kamerada
Küçükçekmece'de içerisinde hasta olan ve siren çalan ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsünün o anları, ambulansta bulunan hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
04.07.2024 - 17:49 | | Baran AKKAYA/İSTANBUL,(DHA)
Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 SA 3794 plakalı otomobil sürücüsü, içerisinde hasta olan ve siren çalarak sol şeritte ilerleyen ambulansa yol vermedi.
O anlar, ambulansta bulunan hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen otomobilin bir süre sonra şerit değiştirmesi yer alıyor.