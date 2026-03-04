İstanbul Kartal'da feci kaza! Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

Feci kaza, İstanbul Kartal'da gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü Kamil B., yokuş aşağı hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince korkunç bir kaza yaşandı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kamil B., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



