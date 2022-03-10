Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduran hava yolu ÅŸirketleri dÃ¼nden itibaren uÃ§uÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ±na gitmiÅŸ, Ä°stanbul ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda bugÃ¼n ve yarÄ±n yapÄ±lmasÄ± planlanan toplam 486 seferi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal etmiÅŸti. Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda kar ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemler nedeniyle operasyonlar kesintisiz biÃ§imde devam ediyor.

Apron, pist ve taksi yollarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rlÄ±klar dÃ¼nden tamamlanÄ±rken, havalimanÄ± iÅŸletmecisi Ä°GA ekipleri, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin sÄ±fÄ±ra yakÄ±n olduÄŸu durumlar haricinde uÃ§ak iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanÄ±yor.

UÃ‡AKLAR BUZ Ã‡Ã–ZÃœCÃœ SIVILARLA YIKANIYOR

Ã–te yandan uÃ§aklar, pist baÅŸÄ±nda de-anti Icing" iÅŸlemiyle buz Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ Ã¶zel sÄ±vÄ±larla yÄ±kanÄ±yor. UÃ§aklara buzlanmaya karÅŸÄ± Ã¶zel bir sÄ±vÄ± pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle uÃ§aklarÄ±n gÃ¶vdelerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle kuyruk ve kanatlarÄ±na buzlanmaya karÅŸÄ±, Â alkol ve glikoz karÄ±ÅŸÄ±mÄ± bir sÄ±vÄ± ile yÄ±kanÄ±yor.