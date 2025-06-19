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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde yer aldı

19.06.2025 - 23:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 9-15 Haziran dönemine ilişkin raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 591 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 9-15 Haziran dönemine ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 591 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 446 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 389 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı, bin 380 uçuşla Frankfurt Havalimanı ve bin 346 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı takip etti

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