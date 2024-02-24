İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm insanların kendilerine güvendiğini söyleyen Kurum, "Çünkü İstanbul bilir, Türkiye bilir, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla; İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz.’’ şeklinde konuştu. Gerçek belediyecilik çizgisinden bir milim bile sapmayacaklarını söyleyen Kurum, ‘’İstanbul’un insanlarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracağız. Ve onlara diyeceğiz ki; siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz." dedi. Kurum, Mevcut İBB yönetiminin ‘650 bin konutu nasıl yapacak?’ sorusuna ‘’5 yılda 81 ilde 350 bin yuvamızı yaptık mı? yaptık. 650 bin konutu yapar mıyız? yaparız.’’ sözleriyle yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in endişe ve telaştan dolayı kendisi ile ilgili asılsız açıklamalarda bulunmasına değinen Murat Kurum, ‘’Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır.’’ dedi. CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlıkların altını çizen Kurum, ‘’Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul’u lobilere mahkûm adamlar yönetemez, İstanbul’u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Siz gidin, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşma hesaplarınıza devam edin.’’ açıklamasında bulundu.

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"Millet bahçemizin ismi; Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. Kurum, açılışı yapılan millet bahçesinin merhum Necmettin Erbakan ve 200 arkadaşının hatıralarıyla dolu olduğunu belirterek, "Buradan ilk kez açıklıyorum. Muhteşem millet bahçemizin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. Hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Türkiye Yüzyılı’nın lider şehri İstanbul hedefiyle yollardayız. Her yerde olduğu gibi Bayrampaşa’mızda da temellerini attığımız projelerimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. İşte şu anda açılışı yapılacak bu güzel millet bahçemizin yapımında başkanımızla birlikte çok büyük emeklerim var. Bu alan; Milli Görüş Hareketi'nin lideri, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve 200 arkadaşının hatıralarıyla doludur. Burası, hep birlikte kurdukları Gümüş Motor Fabrikası'nın, sonraki adıyla Pancar Motor Fabrikası'nın olduğu yerdir. Biz merhum hocamızın bu ülke için gösterdiği gayretlerin sembolü olan bu araziyi hep çok önemsedik. Burayı, 'Hocamızın bu ülke için döktüğü alın terinin ilelebet yaşatıldığı bir yeşil mekân yapmak için' başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik. Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık. Şimdi bu renklerin buluştuğu şu cıvıl cıvıl mekânı gördükçe inanın duygulanıyorum. 3 gün sonra Hocamızın vefatının 13. seneyi devriyesi olacak. Ben merhum Hocamıza Allah rahmet eylesin diyorum. Buradan ilk kez ilan ediyorum. Bu muhteşem millet bahçemizin ismi; Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. Birbirinden güzel ağaçları, yeşil alanı, millet kıraathanesi ve müzesiyle bu bahçemiz; hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Onun Büyük ve Güçlü Türkiye hedefini, milletimize daima hatırlatacaktır." dedi.

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‘’Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz"

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İstanbul’da hangi görüşten olursa olsun, tüm insanların kendilerine güvendiğini söyleyen Kurum, "Çünkü İstanbul bilir, Türkiye bilir, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Yapacağımız 650 bin dönüşüm konutu, 100 bin sosyal konutla; İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’da trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehirde hiçbir anne, evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev hanımlarımız, kadınlarımız iş sahibi olacak, emeğinin hakkını alacak. Gençlerimiz, İstanbul’da yaşamayı, burada okumayı; bir zaruret değil, bir ayrıcalık olarak görecek. Ben bu hedefleri sayıyorum ama inanın bir yandan da üzülüyorum. Çünkü bu hedefler, İstanbul’un 5 yıldır uzak kaldığı, hasret kaldığı, özlemle beklediği, göremediği hedeflerdir. İnanın bana, bu hedeflere ulaşmak için, elinde sihirli bir değnek olmasına gerek yoktu. Sadece İstanbul için dertlenmeleri, gündemlerine İstanbul’u almaları yeterli olacaktı. Ama bunların gözü hep dışarıda oldu. İstanbul’u bir türlü kalplerine, gönüllerine alamadılar. Çünkü bunların İstanbul diye bir dertleri, hedefleri hiçbir zaman olmadı. Hâlbuki İstanbul nazlıdır; kendisini ihmal edeni asla affetmez. Biz, gerçek belediyecilik çizgisinden bir milim bile sapmayacağız. İstanbul’un insanlarına ait yüz milyarlarca liralık kaynakları çarçur edenlerin, acımasızca israf edenlerin elinden bu şehri kurtaracağız. Ve onlara diyeceğiz ki; siz, israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul’u bitirdiniz." şeklinde konuştu.

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"Bizim kudretimize, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz"

Murat Kurum, Mevcut İBB yönetiminin ‘Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak?’ sorusuna ‘’Onlara, Sultan Fatih’le cevap verelim; ‘Bizim kudretimize, sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.’ Onlara, bu mekânın asıl sahibi Erbakan Hocamızla cevap verelim; ‘Bir insanda iman varsa, evelallah imkân da vardır.’ Biz de inanç var inanç, gayret var gayret, aşk var aşk. Cevabı size biz değil, şahidimiz olan millet versin. İşte soruyorum. Daha önce Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yılda 350 bin yuvamızı yaptık mı? Yaptık. İstanbul’da 80 bin yuvayı kurduk mu? Kurduk. Peki, bunları yapan adamlar olarak, 650 bin yeni yuvamızı yapar mıyız? Yaparız. Allah’ın izniyle yapacağız. Milletimizin desteğiyle yapacağız. Bayrampaşa için yapacağız. İstanbul’un yarınları için yapacağız.’’ sözleriyle yanıt verdi.

"Demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar bunlardır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in endişe ve telaştan dolayı kendisi ile ilgili asılsız açıklamalarda bulunmasına değinen Murat Kurum, "Bu CHP’nin bir eş genel başkanı var, biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar, endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış. Gerçi Özgür Özel’den de bu tür yersiz, yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de, geçmişi de sıfırlarla dolu. Herkesin referansı geçmişidir değil mi? Gelin birlikte bakalım geçmişlerine. Bunlar milletin hafızasını küçümsüyorlar. Hâlbuki bu millet hatırlar ki Özgür Özel; dün insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini, orta çağ zihniyeti diye tabir eden kişidir. Kur’an-ı Kerim kurslarına, oradaki yavrularımıza, hocalarımıza, ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekânın sahibi olan Erbakan hocamıza 28 Şubat’ta acılar çektiren zihniyet neyse, bunların da zihniyeti budur.’’ şeklinde konuştu.

Özgür Özel’in, bu neslin ihyasına karşı kötü sözler söyleyen bir zihniyetin mensubu olduğunu anımsatan Kurum, ‘’Bugün Fatih’in emaneti olan bu kutlu şehirde, aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedir. İşte birkaç yıl önce, Savcı Selim Kiraz’ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır. Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Açık ve net söylüyorum. Tek bir gün bile bu milletin değerlerinden güç almayanlar; şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar; karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, sufle alanlar; bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz. Bu sözler, bu kayadan alsa alsa toz alır, başka bir şey alamaz.’’ diyerek konuşmasını sürdürdü.

‘’Siz gidin Fatih’in emaneti İstanbul’u ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşma hesaplarınıza devam edin’’

CHP ile Dem Parti arasındaki pazarlıkların altını çizen Kurum, ‘’Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul’u lobilere mahkûm adamlar yönetemez, İstanbul’u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez. Kardeşlerim, Onlara diyorum ki; siz gidin, Fatih’in emaneti İstanbul’u; ‘Kandil Uzlaşısı’ ile paylaşma hesaplarınıza devam edin. Her gün pazarlıklar yapmaya, meclis üyelikleri, adaylıklar dağıtmaya devam edin. Ama şunu da asla aklınızdan çıkarmayın. Bu millet 31 Mart’ta Bayrampaşa’da; sizin bu pazarlık masanızı, bu Kandil masasını hep birlikte dağıtacaktır.’’ dedi.

"Uğraştıran değil, ulaştıran bir Bayrampaşa"

İsmetpaşa mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm projelerini Bayrampaşa'nın geneline yayacaklarını söyleyen Kurum, "Bir yandan Bayrampaşa Otogarı'nı güzel bir millet bahçesine dönüştürürken; Gençlik Merkezimizi geçlerimize yaraşır şekilde baştan aşağı yenileyeceğiz. Bir elimizle; aşevimizi ve kadınlarımızın dinleneceği lokalimizi ilçemize kazandırırken; diğer elimizle Bayrampaşa Stadı’nın olduğu alana muhteşem bir spor kompleksi ve altına da sizlerin ihtiyacı olan son derece geniş bir otopark yapacağız.’’ şeklinde konuştu.

Bayrampaşa’nın ulaşım sorununu da çözeceklerini söyleyen Kurum, ‘’Onun için de 'Uğraştıran değil, ulaştıran bir Bayrampaşa' için planlarımızı hazırladık. Hemen 1 Nisan’da kolları sıvayacak, bir yandan Bayrampaşa- Eyüp tramvay hattımızı hizmete alırken; Kazlıçeşme – Bayrampaşa – Gaziosmanpaşa – Kâğıthane - Levent metrosunun yapımına da hızlıca başlayacağız. Kâğıthane-Bayrampaşa tünelini yapacağız. Eski cezaevi önündeki O-3 bağlantı yolunun üstünü kapatacağız. Sizlere orada da muhteşem bir meydan kazandıracağız." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kurum’a açılışta AK Parti Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar eşlik etti.