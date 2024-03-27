İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: 31 Mart'ta çok sevdikleri tatile göndereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye mitinginde konuştu. Mitingdeki coşkuya değinerek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Ümraniye bugün yine heyecanlı. Sizlerle kucaklaşmak ne güzel. İyi ki varsınız. İyi ki bizim yol arkadaşımızsınız. Bizi bir kardeşiniz, bir evladınız gibi bağrınıza bastınız. Allah hepinizden razı olsun. Şu manzara, şu tablo ne muhteşem bir görüntü. İstanbul artık kararını vermiş. Ümraniye artık kararını vermiş. Bugün bu coşku bize 31 Mart’ın müjdesini veriyor. Bu heyecan ‘Yeniden İstanbul’ diyor. Ümraniye, İstanbul’un muradı diyor. Ümraniye ‘Sağlam Adam Murat Kurum’ diyor. Eser adamı Murat Kurum diyor. Gerçek belediyecilik diyor’’ dedi.

"ŞİMDİ REZERVASYON YAPIYORLAR; HANGİ TATİL BELDESİNE GİTSEK DİYE"

Adaylığının açıklandığı günden itibaren aşkla, şevkle, büyük bir heyecanla İstanbul’u ayağa kaldırmak için çalıştığını ifade eden Kurum, "İstanbul’un beş yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahadayız. Nereye gitsek bu sevgiyi görüyoruz. Bu heyecan 31 Mart’ta birilerini rahatsız ediyor. Birileri telaşlı. Şimdi rezervasyon yapıyorlar; hangi tatil beldesine gitsek diye. Uzun bir süre tatile göndereceğiz" şeklinde konuştu.

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"İSTANBUL’UMUZU ASLA KENDİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

İstanbul’a dair hayalleri olduğunu söyleyen Kurum, "Hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki, ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum’un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Size söz veriyoruz. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. 39 ilçesi 964 mahallesi için milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür" dedi.

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"İSTANBUL’UN KAYNAKLARINI BALYA BALYA KENDİ İKBALLERİ İÇİN DAĞITTILAR"

İstanbul’un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğuna vurgu yapan Murat Kurum, ‘’Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkûm edildi. Maalesef İstanbul unutuldu. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul’un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi. İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 500 milyon harcadılar’’ sözleriyle kentsel dönüşüm, ulaşım ve israf üzerinden mevcut İBB yönetimini eleştirdi.

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"KADINLARIMIZ ARASINDA AYRIMCILIK YAPTILAR’"

CHP'li İBB yönetimini İstanbulluları ötekileştirmekle suçlayan Kurum, eleştirilerine şöyle devam etti: "Kadınlarımız arasında bile ev hanımları ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Sandıkta çokta beklemedikleri o gece rüya gördükleri rüyayı yaşatacağız. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, HIZRAY’ı unuttular. Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hala da aldatmaya devam ediyorlar. Hala aldatmaya da devam ediyorlar. Bir algı siyaseti tutturmuşlar oradan gidiyorlar. arkadaş o sahne bitti o film bitti, sen yeni bir film yaz, yeni bir senaryo yaz, senin masken düştü. 2019’daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaad ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Dediler ki her şey çok güzel olacak Şu Ümraniye’de İstanbul da güzel olan bir şey var mı? Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular"

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"SADECE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VİLLA VİLLA BÜYÜYEN BİR ZENGİNLİK GÖRDÜK"

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanının mal beyanında göstermediği villalara da değinen Kurum, "Biz deprem bölgesinde afetzede kardeşlerimiz için kat kat sağlam konutlar yaparken, bunlar dört saat boyunca saya saya bitiremedikleri, balya balya para kuleleri yaptılar. Biz de afette milletimizin evini yapıyorduk. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık, bir süre sonra 1 buçuk milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Sen mal beyanında 1 buçuk milyarlık malı İstanbullulardan niye sakladın? Biz afet bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sayarken bunlar kendi konforları için burada villa inşaatlarını yürütüyormuş. Sadece birkaç gün içinde villa villa büyüyen bir zenginlik gördük. Bir buçuk milyar liralık malı İstanbullu hemşerilerimizden niye saklarsın ya? Niye açıklamazsın? Yine, biz afet bölgelerinde milletimize villa konforunda köy evleri inşa ederken, bunlar kendi konforları için yan yana villalar yaptılar. Ama siz hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul’un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz. İstanbul’un kaynakları yeter ama İstanbul için kullanırsan, İstanbul için harcarsan, İstanbul için emek verirsen. Ama sen bu gücü rant olarak görüp, orada kapalı kapılar arkasında burayı herkese peşkeş çekmeye kalkarsan olmaz. İstanbul o zaman üzülür işte. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını inşallah 3 gün sonra soracak. Sandık milletin mahkemesidir, sandık günü hesap günüdür. İşte o gün 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek. Tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız?" dedi.

"GELİN 31 MART’TA İSTANBUL’UN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKALIM"

İstanbulluların 31 Mart zaferine inandığını söyleyen Murat Kurum, "Bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki; bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman’ın yollarında, Gaziantep’in yollarında bulduysa, yarın bizi Fikirtepe’de, Kirazlıtepe’de, Tozkoparan’da bulacaksınız. Dün bizi nasıl Maraş’ın, Hatay’ın, Gaziantep'in dar sokaklarında bulduysanız, yarın Sarıyer’de, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de bulacaksınız. Depremde güzel İzmir’imizde, Bayraklı’da bulduysanız, Elazığ’da Malatya’da bulduysanız; şimdi de Avcılar’da, Çatalca’da, Büyükçekmece’de bulacaksınız. Bizi arayanlar dün nasıl yangınlarda Antalya’da, Muğla’da, Manavgat’ta bulduysa yarın da Küçükçekmece’de, Bağcılar’da, Güngören’de bulacaksınız" sözleriyle konuşmasına devam etti.

İstanbul’un geleceği için mücadele ettiklerini belirten Kurum, "Bu mücadeleyi hep birlikte verelim. Gelin 31 Mart’ta İstanbul’un geleceğine sahip çıkalım. 31 Mart‘ta İstanbul’daki deprem endişesini bitirelim. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi verelim. 31 Mart’ta trafik çilesini bitirelim. 31 Mart geldiğinde İstanbul’un geleceğine sahip çıkalım. Trafik çilesini bittiği, İstanbul’un sokaklarının huzur ve güven dolduğu yarınlar için çalışalım. Ümraniyeli kardeşlerimizle, gençlerimizle birlikte el ele verelim. Bu kardeşiniz bundan önce nasıl sokakta çalıştıysa, bakanlık yaptığı süre boyunca 81 ile 500 ziyareti yaptı. Orada aylarca vatandaşıyla el ele tutuştu. Yine inşallah 31 Mart akşamı İstanbul'un hem başkanı olacak, hem kardeşi olacak, hem evladı olacağız. 31 Mart akşamı İstanbul’un hem başkanı, hem kardeşi hem de evladı olacağız" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNSÖZÜNÜ İSTANBUL’DAN YAZACAĞIZ"

31 Mart akşamı bir zafer kazanacaklarını ifade eden Kurum, "Saatleri ayarladınız değil mi? Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. Hep birlikte mutlu olacağız. Tüm İstanbul sevinecek, tüm Türkiye sevinecek. Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum. Çünkü Türkiye Yüzyılı’nın ön sözünü İstanbul’dan yazacağız. İstanbul’dan Türkiye yüzyılına yön vereceğiz, kaderimizi belirleyeceğiz ve hep birlikte mutlu güzel günlere kavuşacağız. 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'da İstanbul'un her sokağında, her evinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz?" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Mitinge Kurum’un yanı sıra AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı ve Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Seyfi Sönmez, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.