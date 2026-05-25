İstanbul bomboş kaldı! İBB haritası yeşile boyandı
25.05.2026 - 16:08Güncellenme Tarihi:
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen milyonlarca vatandaş megakenti terk etti, İstanbul adeta nefes aldı. Megakentte her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahlarda yollar bomboş kaldı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nın yüzde 33'leri gösterdiği kentte, sürücüler alışık olmadıkları akıcı trafiğin tadını çıkarıyor.
İstanbul'da bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için şehirden ayrılanlarla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. Bayram tatili nedeniyle yollar boş kaldı.
Özellikle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğunun büyük ölçüde düştüğü görüldü. Her gün uzun araç kuyruklarının oluştuğu ana güzergahlarda sürücüler rahat ilerledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 13.30 itibariyle yüzde 33 olarak ölçüldü