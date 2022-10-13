İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi römorkörlerle çekiliyor

Tuzla’dan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan ANNITA adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi Türkeli açıklarında makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu geminin kurtarılması için bölgeye sevk edildi.

ANNITA adlı gemi römorkörler ve tahlisiye botuyla çekilirken, İstanbul Boğazı trafiği de geçici olarak askıya alındı.