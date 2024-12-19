İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tekrar açıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayla, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yeni açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldı" ifadeleri yer aldı.