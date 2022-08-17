GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul Boğaz'ında gemi arızası, kurtarma ekipleri sevk edildi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Boğaz'ında gemi arızası, kurtarma ekipleri sevk edildi
ABONE OL

İstanbul Boğaz'ında gemi arızası, kurtarma ekipleri sevk edildi

İstanbul Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi.

17.08.2022 - 18:11 | | Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Boğaz'ında gemi arızası, kurtarma ekipleri sevk edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi." denildi.

GÜNCEL HABERLER

Çin ordusu, Rusya’da tatbikata katılacak

Çin ordusu, Rusya’da tatbikata katılacak

Savaşan İHA Yarışması nefes kesti

Savaşan İHA Yarışması nefes kesti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin en yakın şahidi konuştu! Mahkeme salonu buz kesti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin en yakın şahidi konuştu! Mahkeme salonu buz kesti