İstanbul Boğaz'ında gemi arızası, kurtarma ekipleri sevk edildi
İstanbul Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi.
17.08.2022 - 18:11 | | Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi." denildi.