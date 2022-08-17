İstanbul Boğaz'ında gemi arızası, kurtarma ekipleri sevk edildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan SUN UNICORN isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi." denildi.