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İstanbul Boğazı'nda deprem sonrası korkutan görüntü

23.04.2025 - 17:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik deprem sonrası İstanbul Boğazı’nda dalgalar oluştu. Deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmalar kameraya yansıdı.

İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik deprem sonrası İstanbul Boğazı’nda dalgalar oluştu. Etkili olan ve 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem esnasında denizdeki su yüzeyinde dalgalanmaların oluştu.

Kısa süreli etkili olan deprem esnasında deniz yüzeyindeki dalgalanmalar kameraya yansıdı.

Bir süre sonra ise su yüzeyinin normale döndüğü görüldü.

 

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