İstanbul Boğazı girişinde mayın tehlikesi! Açıklamalar peş peşe geldi: Harekete geçildi

İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu düşünülen mayın görüldü. Balıkçılar tarafından tespit edilen mayının Sarıyer-Garipçe açıklarında bulundu. Eski tip olduğu belirlenen mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

MSB: "MÜDAHALEYE BAŞLANMIŞTIR"

MSB'den yapılan açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olay ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir" denildi.

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

İncelemelere helikopter de havadan destek verdi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Deniz trafiğini düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü balıkçılara ve gemilere alana yaklaşılmaması uyarısında bulunurken, uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorduğu "Karadeniz’de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıktığı iddia edilen tehlike, ifade edildiği gibi ciddi bir boyutta mıdır? NATO bu konuda Türkiye’ye teknik bir destek verebilir mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Mayınlar konusuyla ilgili olarak, bütün tedbirler tarafımızdan alınmıştır. Gerek Milli Savunma Bakanımın gerek Deniz Kuvvetleri Komutanımın ortak kanaati, bunlar böyle başıboş bir durumda değil. Ayrıca bu mayınların kendilerini kilitleme durumu söz konusu. Yani su yüzüne çıktığı anda bu mayınlar kendi kendini kilitliyor, adeta kendi kendini patlatıyor. Böyle bir özelliği de var. Bunun dışında da Deniz Kuvvetlerimiz her türlü tedbiri almış vaziyette."