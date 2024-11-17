Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında dümeni kilitlenen Nazan isimli 114 metre boyundaki tanker nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan NAZAN isimli 114 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.