GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Rusya'dan Kocaeli'ye gitmekte olan Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerin dümeninin kilitlenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

17.11.2024 - 22:13 | | DHA
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında dümeni kilitlenen Nazan isimli 114 metre boyundaki tanker nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan NAZAN isimli 114 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: Neden gözü mosmor?

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: Neden gözü mosmor?

Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu

Malatya'da tırın altında kalan 1 polis şehit oldu