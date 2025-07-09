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İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı kritik seviyede

09.07.2025 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk oranı kritik seviyede

İstanbul'da etkili olan sıcak havanın etkisiyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.56 olarak güncellendi. Su oranlarında dikkat çeken bir azalma görüldü.

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İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarında doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 9 Temmuz itibariyle yüzde 62.56 olarak güncellendi. Su oranlarında dikkat çeken bir azalma görüldü. Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor. Barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Verilere göre, en yüksek su seviyesi yüzde 77.79 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su seviyesi yüzde 26.95 Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Öte yandan İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 45.57 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ise şu şekilde;
Ömerli yüzde 67.45
Darlık yüzde 70.28
Elmalı yüzde 77.79
Terkos yüzde 65.23
Alibey yüzde 45.57
Büyükçekmece yüzde 58.29
Sazlıdere yüzde 49.35
Istrancalar yüzde 26.95
Kazandere yüzde 57.4
Son olarak Pabuçdere Barajı ise yüzde 58.62 olarak kayıtlara geçti.

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