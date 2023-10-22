İstanbul-Ankara arası karadan uçak hızında geçilecek: 80 dakikaya düşüyor! Merakla beklenen tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine ilişkin tarih verdi. Projeyle beraber İstanbul Ankara arası 80 dakikaya düşecek.

"DEMİRYOLU İLE LONDRA'YA KADAR GİTME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ"

Bir kuşak bir yol" yaklaşımıyla Türkiye'nin olduğu koridor çok önemli bir yerde. Kıymetli bir coğrafyada bulunuyoruz. Gerçekten dünyadaki ticaret hacmi o kadar artıyor ki hangi oranlarda nereden taşınacak bunu konuşmak daha doğru olur. Biz bu koridorlarda daha fazla yer alabilmek için ne yapabiliriz, Kalkınma Yolu projesine geliyoruz. Demiryolu ile Londra'ya kadar gitme imkanına sahip olacağız.

Orta Koridor'dan Pekin'e kadar da gidebileceğiz. Bu koridorların Türkiye üzerinden geçmesi önemli. Döviz girdisi ve istihdam söz konusu olacaktır. Görüşmeler bitmek üzere, bu ay içerisinde bakanlar seviyesinde görüşmemiz olacak. Sonrasında da liderler seviyesinde görüşmesi olacak. Filistin gündemi bütün dünyayı etkilediği için biz de buna göre programlarımızı yürütüyoruz.

Irak'ın Kuzey taraflarını aldığınızda biraz daha dağlıktır ama diğer taraflarda bir zorluk yok. 2030 yılında bitecek bir proje olarak görünüyor. Komşulara da diyoruz ki "Biz 4 ülke olarak hem fikiriz ama siz de buyurun katılın.

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ZENGEZUR KORİDORU İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Şuanda hali hazırda Bakü-Tiflis-Kars üzerinden gelen bir yol var. Orada da bir alternatif bir koridor olacak. Doğrudan Azerbaycan üzerinden gelip Ermenistan ve Nahçıvan sınırından geçip Kars'a ulaşan bir koridor. Bu koridora bağlanan, dünyaya bağlanmış olacak. Aklı selim olan buraya dahil olmak istemelidir. Bazen siyaset ve kamuoyu baskılarının önüne geçiyor olabilir, Ermenistan için diyorum.

"GELECEK PROJEKSİYONUNDA 2028'E KADAR NELER YAPABİLECEKLERİMİZİ TASARLADIK"

AK Parti hükümetlerimiz döneminde güzel işler yaptık. Vatandaşımızın teveccühünü kazandık. Türkiye'nin ilk etaptaki karayolu ihtiyacını karşıladık. Hala ihtiyaç elbette var. Ancak demiryolları tarafında güzel işler yaptık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 250 kilometre yeni hat yaptık. Gelecek projeksiyonunda 2028'e kadar neler yapabileceklerimizi tasarladık. Sıfır emisyon noktasında da demiryolu taşıması çok daha önemlidir. Demiryollarında daha fazla bir şeyler yapmalıyız.

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İSTANBUL-ANKARA ARASI KARADAN 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

2028'e doğru neler olacak, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine başlamış olacağız. 2030'u belki biraz geçebilir. 12 ilimiz YHT'den yararlanabiliyor. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEMİRYOLU PROJESİ

İstanbul yükünü alan raylı sistem Marmaray 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı. Bu haliyle bile yetmiyor. Gebze'den başlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya gidecek bir güzergah olacak. 2028'e kadar bitecek.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER

Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattı, Bursa-Üniversite Görükle uzatması hattı, Sakarya-Adapazarı Serdivan raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımı var.

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İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM

Bakanlık tarafından 130 kilometrelik bir metro hattı yapıldı. İBB yönetimi tarafından İstanbul'da yakın zamanda hizmete açılan bir metro yok.