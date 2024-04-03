İstanbul Adalet Sarayı'nda protestoya müdahale
İstanbul Adalet Sarayı'nda Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti.
03.04.2024 - 15:30 | | Özden Atik - Oğuzhan Uysal - Sevda Sarıkaya - İSTANBUL DHA
Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden bir grup avukat , Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti. Adliye içine girmek isteyen avukatlar ile polis arasında arbede sürüyor.