İstanbul Adalet Sarayı'nda protestoya müdahale

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden bir grup avukat , Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti. Adliye içine girmek isteyen avukatlar ile polis arasında arbede sürüyor.