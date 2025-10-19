Issızlığın ortasında bir vaha gibi! Buraya giden şifa bulup dönüyor

Haberin Devamı

Tuz Gölü’nün eşsiz doğası içinde kurulan tesis, hem sağlık hem de doğa turizmini bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, gün doğumu ve gün batımında Tuz Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, aynı zamanda tuzdan yapılan odalarda nefes terapisi ve dinlenme imkanı buluyor. Bölgede düzenlenen at ve ATV turları da ziyaretçilere Tuz Gölü’nün bembeyaz yüzeyinde farklı bir deneyim yaşatıyor. Doğayla iç içe bu etkinlikler bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, tuz odaları deneyiminden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, odalarda geçirdikleri sürenin nefes darlığına iyi geldiğini ifade ediyor.







Başkan Zavlak: "Tuz Gölü dünya cennetinden bir tanesi"

Tuz Gölü turizmiyle doğa ve turizme farklı bir kapı açıldığını ifade eden Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Eskil Tuz Gölü Obalarında tuz odasındaki çadırdayız. Sağlık turizmi olarak bir nimet olan Tuz Gölü ve tuz odalarını Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu hocamız da ziyaret ederek, Tuz Gölü’nün faydalarını, nimetlerini ve ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Tuz odalarımızın, solunum ve cilt hastalıklarına çok faydalı olduğunu bizzat kendisi açıkladı. Ayrıca Tuz Gölü, coğrafya açısından dünya cennetinden bir tanesi. Sınırsız gökyüzü, uçsuz bucaksız beyazlığı eşliğinde gün doğumu ve gün batımı ile görsel açıdan Allah vergisi tabiat güzelliği var. Bu doğal şifa kaynağı ve görsel güzelliği açarak yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Sağlık ve coğrafya açısından yerli ve yabancı turistlerimiz Tuz Gölü’nü ziyaret ederek tabiatın güzelliğini ve nimetlerinden faydalanıyorlar" dedi.

İsviçre’den tuz obalarına gelen 65 yaşındaki Daniel Simmler, "Daha önce böyle bir şey görmedim, sağda solda her yerde tavanda bile tuz var. Görselliği, manzarası her şey çok güzel. Geldiğimiz için çok mutlu olduk" derken, eşi Caroline Simmler ise "Tuz Gölü’nü daha önce bilmiyorduk, tuz odalarının sağlığa faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı ve ilginç bir yer olmuş" dedi.

Haberin Devamı

Tuzun sağlık için önemli olduğunu belirten Duygu Demirci, "Buraya Ankara’dan geliyorum. Aksaray’ın Eskil ilçesindeki Tuz Gölü ve Tuz Gölü Obasındayız şimdi. Tuz odalarının olduğunu öğrendik, tuzun sağlık açısından çok faydalı olduğunu zaten biliyordum. Bende astım rahatsızlığı vardı, burada kaldığım süre içerisinde kendimi çok rahatlamış hissettim. Denemek için geldim faydasını da gördüm ve ara ara gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Ayşenur Ömerci ise "Tuz Gölü’ndeki çamurun cilde çok iyi geldiğini öğrendik. Tuz Gölü’nde gün batımına denk gelmemiz de iyi oldu, müthiş bir manzarası var. Daha sonra tuz odalarına geldik, burası da çok güzel güzel bir şekilde geliştirilmiş, çok beğendim herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.