İsrail'den Kudüs'te Cuma namazı zulmü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti.İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'ye bombalar yağdırırken Kudüs'te de cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere engel oluyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.