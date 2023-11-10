GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İsrail'den Kudüs'te Cuma namazı zulmü
ABONE OL

İsrail'den Kudüs'te Cuma namazı zulmü

İsrail polisi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

10.11.2023 - 12:49 |
İsrail'den Kudüs'te Cuma namazı zulmü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti.İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti.

Bakan Koca: 15-16 yıl sonra bütün şehir hastaneleri hepsi bu devletin
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Koca: 15-16 yıl sonra bütün şehir hastaneleri hepsi bu devletinHaberin Tüm Görselleri

İsrail, Gazze'ye bombalar yağdırırken Kudüs'te de cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere engel oluyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

GÜNCEL HABERLER

Ara tatil başladı! Yüzde 20 artış var: 2 bin ile 5 bin lira arası

Ara tatil başladı! Yüzde 20 artış var: 2 bin ile 5 bin lira arası

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarında yeni dönem

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarında yeni dönem

Yoğun kar yağışı başladı! Lapa lapa kar dalga dalga yayılıyor! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kara kış geldi

Yoğun kar yağışı başladı! Lapa lapa kar dalga dalga yayılıyor! Sıcaklıklar eksiye düşüyor, kara kış geldi