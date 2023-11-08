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İsrail ürünlerini boykot eden küçük çocuk kamerada: Abi bu İsrail malıymış unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim?

Rize'de satın aldığı cipsi, 'Bu İsrail malıymış, unuttuk' diyerek başka bir ürün ile değiştirmek isteyen küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada ilgi topladı.

08.11.2023 - 17:01 | | Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)
İsrail ürünlerini boykot eden küçük çocuk kamerada: Abi bu İsrail malıymış unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye'de pek çok kişi, İsrail ürünlerini boykot etmeye başladı.

Rize'de de Mermerdelen Mahallesi'nde oturan küçük bir çocuk, dün geldiği marketten cips satın alarak dışarı çıktı.

İsrail ürünlerini boykot eden küçük çocuk kamerada: Abi bu İsrail malıymış unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim

Bir süre sonra yoldan geri dönen çocuk, kasada duran market sahibine, "Müslüm abi, bu İsrail malıymış; unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim?" dedi.

İsrail ürünlerini boykot eden küçük çocuk kamerada: Abi bu İsrail malıymış unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim

Market sahibinin izni üzerine ürünü değiştiren çocuk, dükkandan ayrıldı. Küçük çocuğun market sahibi ile girdiği diyalog, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca büyük beğeni topladı. (DHA)

İsrail ürünlerini boykot eden küçük çocuk kamerada: Abi bu İsrail malıymış unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim

İsrail ürünlerini boykot eden küçük çocuk kamerada: Abi bu İsrail malıymış unuttuk. Başka bir şey alabilir miyim

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