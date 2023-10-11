İsrail sazanları karaya vurdu! Nereden nasıl geldiği bilinmiyor

Elazığ'da son dönemlerde Keban Baraj Gölü'nde artan balık ölümleri devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, artan balık ölümleriyle ilgili Keban Baraj Gölü sahasında inceleme başlattı.

Su ve balık analizlerini alarak laboratuvara gönderen ekipler, ilk belirlemelere göre kıyıya vuran balıkların diğer balık türlerinin yumurtalarını yiyerek çoğalan İsrail sazanı olduğunu tespit etti.

Baraj sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ölen yavru balıkların çoğunluğunun İsrail sazanı olan karnivool dediğimiz diğer balıkların yumurtalarını yiyerek çoğalan ve ortamda baskın tür haline gelen ve bizim için de ortamda olmaması gereken balık türü olduğunu müşahede ettik. Bu açıdan bir ekonomik kaybımız söz konusu değil. Aynı zamanda bunu diğer balıklara vermiş olduğu zarar açısından değerlendirdiğimizde aslında istenilen bir durum olarak da değerlendirilebilir" dedi.

"Kıyıya vuran balıklar istenmeyen balık türü İsrail sazanı"



Keban Baraj Gölü'nün su ürünlerinde önemli bir potansiyel olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Keban Baraj Gölü'nde hem su ürünleri yetiştiriciliği hem de avcılık beraber yürütülüyor. Aynı zamanda Keban Barajı üretim tesisimizde üretmiş olduğumuz balıkların doğal ortama bırakma suretiyle de doğal ortamdaki doğal üreme de artan miktara ilave katkı sağlayarak balık üretimini arttırmaya çalışıyoruz.

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İlimizde bulunan 145 tane balıkçının balıkçılık faaliyetlerine çok ciddi bir şekilde kazanç elde ederek iyi bir sezon geçirmelerini tedarik etmeye çalışıyoruz. Bugünlerde ilimiz Keban Baraj Gölü'nde balık ölümlerine rastlandığıyla ilgili bazı bilgiler bize de geldi. Arkadaşlarımızın yerinde yapmış oldukları incelemelerde hem su numunesi hem de balık numunesi alınarak ilgili laboratuvarlarımıza gönderildi.

İnşallah laboratuvar analizleri sonucunda bunun nedeniyle ilgili bir fikir elde etmiş olacağız. Ancak ilk belirlemelerimiz şunu gösteriyor, ölen yavru balıkların çoğunluğunun İsrail sazanı olan karnivool dediğimiz diğer balıkların yumurtalarını yiyerek çoğalan ve ortamda baskın tür haline gelen ve bizim için de ortamda olmaması gereken balık türü olduğunu müşahede ettik.

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Bu açıdan bir ekonomik kaybımız söz konusu değil. Aynı zamanda bunu diğer balıklara vermiş olduğu zarar açısından değerlendirdiğimizde aslında istenilen bir durum olarak da değerlendirilebilir.

Keban Baraj Gölü'ndeki potansiyeli korumak adına, bölgede meydana gelen iklim değişiklikleri, su sıcaklık değişiklikleri ve ortamdaki alg patlamalarının neden kaynaklandığını konusunda ilimizde bulunan bakanlığımıza bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü gibi ana hizmet birimlerimizin buradaki olayları bilmemiz açısından kayıtlara almamız bizim için önemli. Kayıplarımızın ekonomik açıdan bizi zora sokacak bir kayıp olmadığını gördüğümüz için de sevinçliyiz” diye konuştu.

"İlimizde balıkçılık faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz"



Keban Üretim Tesisi'nin 2021 yılında İl Müdürlüğüne dahil olduğunu vurgulayan Kılıç, "2021 yılında 15 milyon, 2022 yılında 19 milyon ve bu yıl da 25 milyon sazan üretimi gerçekleşti. İlimiz ve çevresinde bulunan doğal kaynaklarımıza balıkçılığı desteklemek için balık bırakma faaliyetlerini gerçekleştirerek balıkçılığı destekliyoruz.

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Bu anlamda Bakanlığımızın çalışmaları devam edecek. Biz de İl Müdürlüğü olarak bölgemizdeki su kaynaklarını çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz aylık ve mevsimsel olarak su kaynaklarımızdaki periyodik incelemelerini su sıcaklık değerlerini ve elektrik iletkenlik değerlerini kontrol ediyorlar. Bakanlığımızın bölgede varlığı buradaki balıkçılığın gelişmesi açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.