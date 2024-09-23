İsrail ordusu Beyrut'a hava saldırısı düzenledi! Bilanço ağırlaşıyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 274’e, yaralı sayısının ise bin 24’e yükseldiğini bildirdi. Saldırılarda 21 çocuk, 39 kadın ve 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Abiad, İsrail’in evleri, sağlık merkezlerini, ambulansları ve kaçmaya çalışan insanların arabalarını hedef aldığını aktardı.