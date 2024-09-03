İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti

İsrail ordusu, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin istifa ettiği ve istifasının Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandığı öğrenildi.Komutanın yerine kimin geleceği nhenüz belli değil Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu. Görevinden neden istifa ettiği resmi olarak açıklanmadı ancak İsrail medyası e Yadai'nin kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğini yazdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, rehine ölümleri İsrailli protestocuları 'kırılma noktasına' getirdi.Protestocular, dün akşam Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünden boş tabutlar taşıdılar. Netanyahu'ya verilen mesaj açık ve netti ancak BBC'ye göre Başbakan daha önce de bu yollardan geçti ve yaptığı tek şey protestocuların taleplerini görmezden gelmek oldu.

BBC'ye göre, parlamentodaki çoğunluğunun koruması altındaki Netanyahu şimdilik sokaktan gelen anlaşma taleplerini görmezden geliyor ancak kendi savunma bakanının ve ABD başkanının taleplerini görmezden gelmek daha zor olabilir. Gallant, kabineye önerilen uzlaşmayı desteklemesi için açıkça baskı yaparken, ABD Başkanı Biden Netanyahu'yu 'çaba göstermemekle suçluyor.

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