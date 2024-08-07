İsrail kanallarında çirkin görüntüler: Filistinliye işkence videosunu yayınladılar

Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Türkiye'nin UAD'deki soykırım davasına müdahillik başvurusun 16.30’da Divan’a sunulacağını açıkladı:

Sözcü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30’da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan’a sunulacaktır.Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlanan başvurumuz, Divan Statüsü'nün 63. maddesine dayanmaktadır.Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir.Uluslararası Adalet Divanı’ndaki dava, İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması bakımından son derece önemlidir. Bu vesileyle, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için Lahey'e resmi başvuruda bulunacağını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan da dosyanın bugün UAD'a verileceğini duyurmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin başvurusu, ICJ Tüzüğü'nün 63. maddesine dayanıyor.Bu madde, davaya doğrudan taraf olmayan ama Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalamış devletlerin de davalara müdahil olmasını sağlıyor.

Bugüne kadar Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya katılan ya da katılacağını beyan eden ülkeler Türkiye, Filistin Yönetimi, İspanya, İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili ve Küba.Bu ülkelerin talepleri, henüz ICJ tarafından onaylanmadı.İsrail lehine davaya katılma niyeti beyan eden tek ülke ise Almanya.

Türkiye'nin hamlesi bugün dış basında da dikkat çekti. AP haber ajansı Türkiye İsrail'e karşı 'soykırım' davasına müdahil olma kararını 'Türkiye, Birleşmiş Milletler mahkemesinde İsrail'e karşı açıklan soykırım davasına katılmak için resmi başvuruda bulunuyor' başlığıyla ile okuyucularına aktardı ve Ankara'nın İsrail'e ticari ambargo uyguladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise katliamı sert sözlerle eleştirdiğini yazdı.

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Jerusalem Post gazetesi, bir Türk diplomatik kaynağın "Türkiye'nin müdahalesinin uluslararası toplumu Gazze'deki insani krizi tanımaya ve ele almaya zorlayacak" dediğini öne sürerken,Maariv gazetesi Türkiye'nin başvurusunun bugün gerçekleşeceğini okurlarına duyurdu.