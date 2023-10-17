İsrail Gazze'de hastaneyi hedef aldı! En az 500 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze’deki vahşet için tüm insanlığa çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

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DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

CNN TÜRK EKİBİNİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ROKET DÜŞTÜ

İsrail’in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerinde bulunduğu bölgeye roket düştü. Gazze sınırında son durumu aktaran CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk yaralanan gazetecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Gazze sınırından son durumu aktaran CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, 'Şu ana kadar İsrail ordusunun yapmış olduğu en büyük hastane saldırısı bu. Gazze'nin kuzeyinde büyük bir hastane bu. Elimize ekrana veremeyeceğimiz görüntüler geliyor' dedi.

İSRAİL: SALDIRILARDA 3 TÜRK VATANDAŞI ÖLDÜ

İsrail, saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını 3 olarak güncelledi.

ORDU SÖZCÜSÜ İNKAR ETTİ

İsrail ordu sözcülerinden yarbay Richard Hecht, günlük basın toplantısında Gazze'de yürütülen savaşın bir sonraki aşamasının beklentilerden farklı olabileceğini söyledi. Yarbay Hecht, "Savaşın bir sonraki evresine hazırlanıyoruz. Bu aşamaların ne olacağını söylemedik. Herkes kara operasyonu hakkında konuşuyor. Belki farklı bir şey olabilir" dedi.

İsrail ordu sözcüsünün BBC televizyonuna verdiği röportajda bir soruya verdiği yanıt ise, şok etkisi yarattı. Gazze'de elektrik ve suyun olduğu konusunda ısrarcı olan yarbay Hecht, "Hamas'a elektrik temin etmek gibi bir taahhüdümüz yok. Bize saldıran insanlar, Gazze Şeridi'ni zaten yıllardır kontrol ediyor. Onların elektrikleri var" dedi.

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