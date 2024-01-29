Ä°sraf Ä°le Ä°lgili Hadisler! Peygamberimizin Ä°sraf Ä°le Ä°lgili Hadisi Åžerifleri...

"Yiyin, iÃ§in, giyinin, sadaka verin ve israf etmeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah israf edenleri sevmez." -Tirmizi, ZÃ¼hd 53

"Allah katÄ±nda en sevimsiz ÅŸeylerden biri, malÄ±nÄ± israf eden kimsedir." -Buhari, Rikak 17

"Herhangi bir ÅŸeyi israf etmek, harama yakÄ±n bir ÅŸeydir." -Ibn Mace, ZÃ¼hd 15

"Allah'Ä±n yeryÃ¼zÃ¼nde en sevmediÄŸi ÅŸeylerden biri de israf etmektir." -Ibn Mace, ZÃ¼hd 18

"Allah, malÄ±nÄ± israf eden kimsenin hayrÄ±nÄ± gÃ¶rmeyen bir ÅŸeydir." -Taberani, Kebir 22/312

"Allah'Ä±n rÄ±zkÄ±nÄ± israf etmek, ÅŸeytanÄ±n iÅŸidir." -Ibn Mace, ZÃ¼hd 16

"Bir ÅŸeyi israf etmek, ona deÄŸer vermemek demektir." -Ibn Mace, ZÃ¼hd 19

"MÃ¼slÃ¼man, kendi kendine yeterli olduÄŸu kadar yemek yesin, iÃ§sin ve giyinsin. Allah'a karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirsin ve israf etmesin." -Tirmizi, ZÃ¼hd 52

"Sizden biri, yediÄŸi yemekten arta kalanÄ± Ã§Ã¶pe atmasÄ±n. Onu bir baÅŸkasÄ±na vermeye Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n, yoksa gÃ¼nah iÅŸlemiÅŸ olur." -Tirmizi, ZÃ¼hd 47

"Ä°sraf etmeyin, Ã§Ã¼nkÃ¼ israf edenler, ÅŸeytanÄ±n kardeÅŸleridir." -Tirmizi, KÄ±yamet 25

Peygamberimizin Ä°sraf Ä°le Ä°lgili Hadisi Åžerifleri

Haberin DevamÄ±

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) israf konusunda birÃ§ok hadis-i ÅŸerifte bulunmuÅŸtur. Ä°ÅŸte bazÄ± Ã¶rnekler:

"Allah, israf edenleri sevmez." (Bakara Suresi, 195)

"Yiyin, iÃ§in, giyinin, ama israf etmeyin, Ã§Ã¼nkÃ¼ Allah israf edenleri sevmez." (A'raf Suresi, 31)

"MÃ¼'min, yiyip iÃ§tiÄŸi ÅŸeyleri israf etmez." (Tirmizi, ZÃ¼hd 47)

"SakÄ±n israf etmeyin, zira israf edenler kardeÅŸlerimiz deÄŸildir." (MÃ¼slim, Ä°man 56)

"Birinin elinde bulunan ÅŸeyi israf etmek, haramÄ± yemekten daha kÃ¶tÃ¼dÃ¼r." (Tirmizi, ZÃ¼hd 47)

"Birinizin, yemeÄŸindeki bir lokmanÄ±n Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸen sineÄŸi Ã§Ä±karmasÄ±, onu israf etmekten daha hayÄ±rlÄ±dÄ±r." (Taberani, Kebir 16/134)

"Yiyin, iÃ§in, giyinin ve sadaka verin, ama israf etmeyin." (Buhari, Rikak 11)

Bu hadislerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) israf etmenin insanlar arasÄ±nda hoÅŸ karÅŸÄ±lanmayan bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve Allah'Ä±n da israf edenleri sevmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸtir. Ä°sraf etmemek, mÃ¼minlerin en gÃ¼zel Ã¶zelliklerinden biridir.

Ä°sraf Etmek Neden GÃ¼nahtÄ±r?

Ä°sraf etmek, genellikle gereksiz yere kaynaklarÄ±n tÃ¼ketilmesi veya kullanÄ±lmamasÄ± olarak tanÄ±mlanÄ±r. Ä°slam dini, israf etmeyi ÅŸiddetle kÄ±nar ve bu konuda birÃ§ok ayet ve hadis vardÄ±r. Ä°sraf etmek, hem Allah'Ä±n verdiÄŸi nimetlere saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmek hem de diÄŸer insanlarÄ±n haklarÄ±na tecavÃ¼z etmek anlamÄ±na gelir.

Haberin DevamÄ±

Ä°slam dininde, Allah'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyin bir amacÄ± ve deÄŸeri vardÄ±r. Ä°sraf etmek, bu deÄŸerli kaynaklarÄ± gereksiz yere tÃ¼ketmek ve boÅŸa harcamak anlamÄ±na gelir. Bu nedenle, insanlar israf etmek yerine, kaynaklarÄ± korumalÄ± ve verimli bir ÅŸekilde kullanmalÄ±dÄ±r. Ä°sraf etmek, aynÄ± zamanda Ã§evreye zarar verir ve gelecek nesillere daha az kaynak bÄ±rakÄ±r.

Ä°slam Dininde Ä°sraf Etmek Neden BÃ¼yÃ¼k GÃ¼nahlardandÄ±r?

Kur'an'da ÅŸÃ¶yle denir: "Yiyin, iÃ§in fakat israf etmeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah israf edenleri sevmez." (A'raf Suresi, 7:31). AyrÄ±ca, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ÅŸÃ¶yle buyurmuÅŸtur: "Yiyin, iÃ§in, giyinin ama israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez." (Buhari, Libas, 89)

Bu nedenle, Ä°slam dininde israf etmek bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼nahtÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ bu davranÄ±ÅŸ Allah'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ± Ã§arÃ§ur etmek anlamÄ±na gelir ve diÄŸer insanlarÄ±n haklarÄ±na tecavÃ¼z eder. Ä°nsanlar, kaynaklarÄ± verimli bir ÅŸekilde kullanarak, Allah'Ä±n verdiÄŸi nimetlere saygÄ± gÃ¶stermeli ve gelecek nesillere de saÄŸlÄ±klÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir dÃ¼nya bÄ±rakmalÄ±dÄ±r.

Haberin DevamÄ±

Â