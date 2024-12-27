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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi kapılarını açıyor! Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasıyla yarın sezon açılışını yapacak. Bölgede 14 pist, 7 mekanik tesis, 4 telesiyej hattı ve konaklama imkanı sunan 3 otel bulunuyor. Hazırlıklarını tamamlayan merkez, kayakseverleri ağırlamaya başlayacak.

27.12.2024 - 16:54 | | İHA
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi kapılarını açıyor! Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı

Isparta’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, yarın sezon açılışını gerçekleştirecek. Bölgede etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı. Bu durum, kayak severler için ideal bir ortam oluşturdu. Kayak merkezinde ekipler, pistlerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürerek sezon hazırlıklarını tamamladı. Açılış töreniyle birlikte Davraz, misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Ispartadaki Davraz Kayak Merkezi kapılarını açıyor Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı



MODERN TESİSLERİ VE SUNDUĞU İMKÂNLARLA DİKKAT ÇEKİYOR

Davraz Kayak Merkezi, modern tesisleri ve sunduğu imkânlarla dikkat çekiyor. Bölgede biri 5 yıldızlı olmak üzere 3 otel, günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerine sahip 14 pist, 7 mekanik tesis ve 25 kilometrelik 4 telesiyej hattı bulunuyor.

Ispartadaki Davraz Kayak Merkezi kapılarını açıyor Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı

Hem profesyonel kayakçılar hem de amatör sporcular için çeşitli imkânlar sunan merkez, aynı zamanda manzarasıyla doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Kayak sezonunun açılışıyla birlikte Davraz’ın, bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi kapılarını açıyor! Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi kapılarını açıyor! Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı