Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Ekiplerce, 20 Ocak tarihinde Keçiborlu İlçesinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, 28 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.