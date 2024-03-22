İşletim sistemlerinde yeni karar! Ürün kullanmak suçtur

Düzgün, "İster iş isterse kişisel yaşamların dijital ortamlara kaymaya başlamasıyla birlikte, aslında her biri siber saldırganların hedefi haline dönüşüyor. Bu potadan çıkmanın yolu ise lisanslı ve güvenli ürünler, sistemler kullanmaktan geçiyor. "İşletim sistemlerinde lisanssız ürün kullanmak suçtur. Biz de bilgisayarlarda kullanılan son sürüm Windows 10 Pro işletim sistemi başta olmak üzere, tüm uygulamalar için orijinal ve lisanslı kullanım hizmeti sunuyoruz" dedi.

Hem bireysel hem de kurumsal bilgisayarlarda yer alan işletim sistemlerinde ya da uygulamalarda korsan ürün kullanımı, siber saldırı gibi olumsuzluklara yol açabiliyor. Siber suçların önümüzdeki yıllarda hızla çoğalacağını öngören araştırma şirketi Statista'nın tahminlerine göre, bu saldırıların küresel maliyetinin önümüzdeki 4 yıl içinde yüzde 51,53 artarak 9,22 trilyon dolardan 13,82 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Siber suçların başında bilgisayarlardaki verilerin zarar çalınması, yok edilmesi, fikir hırsızlıkları gelirken bu saldırılar, maddi kayıplara neden olurken özellikle markaların itibarlarını da zedeleyebiliyor.

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Siber saldırıların önüne geçmek için lisanslı ürünler kullanılması gerektiğini söyleyen PintiPin'in kurucusu Bahadır Düzgün konuya dair şu açıklamada bulundu: “İster iş isterse kişisel yaşamların dijital ortamlara kaymaya başlamasıyla birlikte, aslında her biri siber saldırganların hedefi haline dönüşüyor. Bu potadan çıkmanın yolu ise lisanslı ve güvenli ürünler, sistemler kullanmaktan geçiyor. Biz de bilgisayarlarda kullanılan son sürüm Windows 10 Pro işletim sistemi başta olmak üzere, tüm uygulamalar için orijinal ve lisanslı kullanım hizmeti sunuyoruz" dedi.

“KORSAN YAZILIM SUÇTUR"

Telif hakkıyla korunan yazılımların izinsiz kullanımı ve dağıtımının büyük bir suç olmasının yanı sıra güvenilirliğinin olmaması sebebiyle dolandırıcılara davetiye çıkardığının altını çizen Düzgün, “Lisanslı ürünler, çok detaylı test protokollerinden geçiyor. Tam lisanslı yazılım ve işletim sistemleri, güvenlik ihlali riskinin çok az olmasını veya hiç olmamasını sağlamak için yerleşik sistemlere sahip. İzinsiz sistemler ya da araçlar ise kötü amaçlı yazılımlar gibi siber saldırı riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

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Durum sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Korsan kullanımlarda yazılım şirketlerinin ciddi cezai işlem hakkı bulunuyor. Günümüzde birçok işletim sistemi markası bulunurken en popülerden biri ve kullanımı kolay olan Windows'tur. Her üç ayda bir Microsoft, yeni sürümler, hizmetler veya mevcut ürün ve hizmetlere yönelik geliştirmeler olarak yüzlerce ürün sunuyor. PintiPin olarak biz de, Microsoft partner ortağı belgesine sahibiz" diye konuştu.

“TOPLAM CİROMUZ 5 MİLYON LİRAYA ULAŞTI"

Düzgün, sözlerini şöyle tamamladı: “Hizmetlerimiz arasında farklı işletim sistemlerine sahip yazılımlar, antivirüs programları, iş ve tasarım lisansları bulunuyor. Müşterilerimizin her birine faturalı satış yapıyoruz ve tam da bu noktada sektörümüzde öne çıkıyoruz. Öyle ki şu anda toplam ciromuz 5 milyon liraya ulaştı. Bu oranı, benimsediğimiz kusursuz müşteri deneyimi ilkemiz ve kesintisiz hizmetlerimizle artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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