İslahiye pul biberi 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık ihraç edildi

İslahiye’nin önemli tarımsal ürünlerinde olan çiftçilerin ‘kırmızı altın’ olarak adlandırdığı kırmızıbiberin 26 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılıyor. Yaz mevsiminde 8 bin kişi istihdam edilerek tarlalarda toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra ilçedeki 20 tesiste işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor.

Mutfakların vazgeçilmez olan pul biberler, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra 2024 yılında çoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı ülkeler olmak üzere 50 ülkeye ihraç edildi.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 50 ülkeye biber ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirerek, "6 Şubat depreminden sonra el birliğiyle ayağa kalktık. ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen biberimizi Avrupa ve Ortadoğu'da yer alan 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.