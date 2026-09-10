İSKİ su kesintisi 10 Eylül 2026: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Eylül 2026 İSKİ güncel su kesintisi listesi, İşte ilçe ilçe kesinti listesi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen şebeke yenileme, bakım ve arıza onarım çalışmaları kapsamında mega kentin birçok ilçesinde geçici su kesintileri yaşanıyor. 10 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla ana isale hatlarında meydana gelen arızalar ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle su verilemeyen bölgeler netleşti.

İSKİ tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, şebeke hattı arıza onarımları ve yenileme çalışmaları sebebiyle su verilemeyecek bölgeler şu şekildedir:

Büyükçekmece Su Kesintisi: Ana isale hattı bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici kesintiler yaşanıyor.

Ana isale hattı bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici kesintiler yaşanıyor. Esenler Su Kesintisi: Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresinde meydana gelen 150 mm çaplı şebeke hattı arızası sebebiyle ekipler onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresinde meydana gelen 150 mm çaplı şebeke hattı arızası sebebiyle ekipler onarım çalışmalarını sürdürüyor. Beykoz Su Kesintisi: 700 mm çaplı ana isale hattında yürütülen büyük çaplı arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanıyor.

700 mm çaplı ana isale hattında yürütülen büyük çaplı arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanıyor. Arnavutköy Su Kesintisi: Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızasına müdahale ediliyor.

Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızasına müdahale ediliyor. Üsküdar Su Kesintisi: Mimar Sinan Mahallesi ve yakın çevresinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle su arzında kesinti yaşanıyor.

İSKİ Arıza Sorgulama: Sular Ne Zaman Gelecek?

Vatandaşlar, oturdukları mahalledeki anlık su kesintisi durumunu ve suların tam olarak saat kaçta geleceğini öğrenmek için İSKİ arıza sorgulama ekranını kullanabilirler. Binaların bulunduğu konumun yükseklik farkı (kot farkı) ve şebeke basıncının oturduğu süreye bağlı olarak, çalışmalar bitse bile suların musluklara ulaşması birkaç saat değişiklik gösterebilir.

Bölgenizdeki kesintinin tahmini bitiş süresini anlık olarak öğrenmek, arıza bildirmek veya bilgi almak için ALO 185 İSKİ arıza hattı ya da ALO 153 İBB Beyaz Masa numaralarını arayabilirsiniz. Ayrıca İSKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ilçe ve mahalle seçerek haritalı sorgulama yapabilirsiniz.