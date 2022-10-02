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İSKİ duyurdu! Yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

02.10.2022 - 09:58 | | İHA
İSKİ duyurdu! Yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.

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