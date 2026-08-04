İSKİ duyurdu! İstanbul'da saatlerce sular akmayacak: İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki ana isale hatlarında iki ayrı revizyon çalışması gerçekleştirecek.

Avrupa Yakası'ndaki kesinti, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon ile arızalı vananın yenilenmesi nedeniyle uygulanacak. Çalışma sırasında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

Bu işlem Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin belirli mahallelerini etkileyecek. Kesinti 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da sona erecek.

Ümraniye'de ise ilçenin temiz su ihtiyacını karşılayan başka bir ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışması yürütülecek. Bu nedenle 5.08.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 22:00 - 12:00 saatleri arasında ilçedeki 9 mahalleye 14 saat boyunca su verilemeyecek.

8 İLÇEDE SULAR KESİLECEK!



İSKİ duyurularına göre, İstanbul'daki planlı su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Harraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.

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Büyükçekmece: Karaağaç.

Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar.

Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent.

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım.

Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme.

Ümraniye: Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu.