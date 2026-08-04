Artvin'de 300 yıldır süren kadim gelenek: Yılda sadece bir kere yapılıyor, yurt dışından bunu için gelenler bile var!

4

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, yaşatılan geleneğin önemine değinerek, “Bir aileyi bir topluluğu ayakta tutan en büyük güçlerden biri de kültürel zenginliğidir. Gelenek ve göreneklere sahip çıkmaktır. Burada şu an öyle bir atmosfer var ve bu çok kıymetli. Festivalimizin ilçemize turizm anlamında katkı sunacağına eminim. Geride güzel duygular kalacak” dedi.