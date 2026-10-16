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İSKİ 48 saatlik bilançoyu açıkladı: Yüzde 92'ye kadar çıktı! İşte İstanbul’un su haritası...

16.10.2026 - 12:09Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: DHA

İSKİ 48 saatlik bilançoyu açıkladı: Yüzde 92'ye kadar çıktı! İşte İstanbul’un su haritası...

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışlar İstanbul’un barajlarına yaradı. İstanbul’da doluluk oranı iki gün gün içinde yüzde 38’den yüzde 48.02’ye çıktı. Alibeyköy barajında iki gün önce yüzde 34.44 olarak ölçülen doluluk oranı bugün yüzde 73,47’e çıktı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur birçok bölgede sellere sebep olurken İstanbul’un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre iki gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından iki gün içinde yüzde 48.02’ye çıktı. Bu durum oldukça az olan doluluk oranlarını son 10 yıl ortalamasına yaklaştırdı. Geçen yıl aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 24.75, 2024 yılında yüzde 34.53, 2023 yılında yüzde 21.69 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışlar Alibeyköy barajında bir anda su seviyesini yükseltti. İki gün önce yüzde 34.44 olarak ölçülen doluluk oranı 48 saat içinde yüzde 73.47’e yükseldi. Bu doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL’UN BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

Ömerli yüzde 66.17

Darlık yüzde 75.02

Elmalı yüzde 92.12

Terkos yüzde 36.04

Alibeyköy yüzde 73.47

Büyükçekmece yüzde 29.85

Sazlıdere yüzde 30,29

Istrancalar yüzde 78.33

Kazandere yüzde 8.18

Papuçdere yüzde 3.56

 

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