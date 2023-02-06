İskenderun Limanı'nda depoda yangın

Hatay'ın İskenderun Limanı'ndaki konteyner deposunda yangın çıktı. Konteynerlerin alev aldığı yangına ekipler müdahale etti.

Saat 17.00 sıralarında İskenderun Limanı'ndaki depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı. Dumanların fark edilmesi üzerine çıkan yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler gökyüzüne yükseldi, kısa süre panik yaşandı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.