Isaac Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı beklentisi paylaşılmıştı. İşte İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…

Isaac Herzog kimdir?

60 yaşındaki Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisinin liderliğini yürütmüştü.

Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail Meclisi doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.