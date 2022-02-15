GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemIsaac Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…
HaberlerGündem Haberleri Isaac Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…
ABONE OL

Isaac Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…

İsrail Cumhurbaşkanın ziyaret tarihi belli oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Peki, Isaac Herzog kimdir?

15.02.2022 - 11:36 |
Isaac Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı beklentisi paylaşılmıştı. İşte İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında merak edilenler…

Isaac Herzog kimdir?

60 yaşındaki Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisinin liderliğini yürütmüştü.

Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan başbakanın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail Meclisi doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

 

GÜNCEL HABERLER

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

Sıradaki Haber
Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

Sıradaki Haber
15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Sıradaki Haber
Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber