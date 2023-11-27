GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı
ABONE OL

İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

İzmir'in Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

27.11.2023 - 16:45 | | Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

Olay, öğle saatlerinde, Halkapınar Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü.

İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti. Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi. O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı. (DHA)

İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze tepkisi: Batı Netanyahu karşısında köle gibi!

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Gazze tepkisi: Batı Netanyahu karşısında köle gibi!

Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

Fırtınada deniz kenarında fotoğraf çektirmek isteyen 2 genç dalgalara kapılarak kayboldu

İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

İş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı