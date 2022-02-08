İŞKUR tarafından açıklama geldi! 103 kişi istihdam edilecek! İşte son tarih...

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda istihdam edilmek üzere 103 temizlik görevlisi alınacak. Başvuruların 11 Şubat 2022 günü son bulacağı belirtildi.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki okullarda 103 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Program kapsamında alınacak temizlik görevlileri 1 Mart ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında istihdam edilecek. Başvurular, İş-Kur'un internet sitesi, Alo 170 ve e-devlet üzerinden yapılabilecek.