Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı!

Güvenlik güçleri, İpsala’daki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri H.R., H.D. ve A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranmaları olduğu öğrenilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.R. ile H.D., işlemlerinin ardından soruşturmalarının yürütüldüğü Adıyaman’a gönderildi.