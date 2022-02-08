GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemYunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı!
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı!
ABONE OL

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı!

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

08.02.2022 - 16:12 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı!

Güvenlik güçleri, İpsala’daki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri H.R., H.D. ve A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranmaları olduğu öğrenilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.R. ile H.D., işlemlerinin ardından soruşturmalarının yürütüldüğü Adıyaman’a gönderildi.

Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama
İlgili Haber
Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili açıklama
Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın
İlgili Haber
Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın
Memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi belirleyici mi? Emeklilik tarihini öne çeker mi?
İlgili Haber
Memurlar için emeklilik yaşının hesabında sigortalı işe giriş tarihi belirleyici mi? Emeklilik tarihini öne çeker mi?

 

GÜNCEL HABERLER

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Önemli konular görüşüldü!

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Önemli konular görüşüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme! Dokunulmazlığı...

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş gelişme! Dokunulmazlığı...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına 250 bin liralık tazminat davası

Sıradaki Haber
Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? EKPSS kura çekimi hangi gün olacak?

Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? EKPSS kura çekimi hangi gün olacak?

Sıradaki Haber
Bakan Nebati, Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Nebati, Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü

Sıradaki Haber
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan flaş Putin açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan flaş Putin açıklaması

Sıradaki Haber