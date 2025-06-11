İş garantili kolejde kızlar da meslek öğreniyor

Sanayicilerin önemli sorunlarının başında gelen 'ara eleman' olarak adlandırılan personel sorunu, Antalya OSB'de 2021 yılında kurulan lise düzeyindeki teknik kolej ile çözülüyor. Antalya OSB Müdürlüğü'ne ait özel okul statüsündeki kolej, 2023 yılında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın projesi olarak hayata geçti. Staj ve gelecek garantili, ücretsiz mesleki eğitim verilen teknik kolej, bu yıl ilk mezunlarını veriyor.

Toplam 1014 öğrencisi bulunan Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nden mezun olan 254 öğrenciden 60'ı üniversite tercihi yaparken, 194'ü ise OSB'deki fabrikalarda stajla başladıkları mesleklerine, 'kadrolu çalışan' olarak devam edecek. Antalya'da 'iş garantili' okul olarak da adlandırılan liseye her yıl kontenjanının 10 katına yakın başvuru oluyor. Kolej; endüstriyel otomasyon teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi (Asansör sistemleri ve endüstriyel bakım-onarım), makine ve tasarım teknolojisi (Bilgisayarlı makine imalatı, endüstriyel kalıp, makine bakım-onarım), metal teknolojisi (kaynakçılık) gibi alan ve dallardan oluşuyor. 1014 öğrencinin 106'sı, bu yıl mezun olan 254 öğrencinin ise 23'ü kızlardan oluşuyor. 'Erkek işi' olarak nitelendirilen bu mesleklere yönelik eğitim verilen kolejde her yıl kız öğrenci başvuruları artıyor.

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‘ÖZGÜN BİR PROJE’

Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nin Antalya'daki sanayiciler olarak en önemli projeleri olduğunu belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, "3 tane sihirli kelime söyleyeceğim; bilim, akıl ve vizyon. Bilimin ışığında akıl ve vizyon ile ortaya koyulan her proje başarılı olur. Ali Bahar Teknik Koleji de böyle bir proje. Çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Özgün bir proje. Biz hedeflere ne koyduysak Ali Bahar Teknik Koleji'nde başarılı olduk. Özellikle bilimin, sanatın, sporun önde olduğu bir okul planlamıştık. Özellikle 'Türkiye'nin en önemli ve en başarılı teknik koleji olacak' demiştik. Bunların hepsinde başarılı olduk" dedi.

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‘OKULU YAKLAŞIK 90 PERSONELLE YÖNETİYORUZ’

Öğrencilerin mesleki eğitimin yanında 4 yılda sportif, sanatsal ve bilimsel yarışmalarda da birçok başarı elde ettiğini belirten Gönen, "1014 öğrencimiz, 70 öğretmenimiz, 20 personelimiz var. Bu okulu yaklaşık 90 personelle yönetiyoruz. Bugün 254 öğrencimizi mezun edeceğiz. Bu öğrencilerimizin 60'ının üniversiteye gideceğini tahmin ediyoruz. Geri kalan 194 öğrencimize organize sanayide iş imkanı sağlayacağız. Bu öğrencilerimizin geleceğe hazır bir şekilde işlerini temin edeceğiz" diye konuştu.

KONTENJANIN 10 KATINA YAKIN TALEP VAR

Koleje her yıl 282 öğrenci alımı yaptıklarını anlatan Hasanali Gönen, "Öğrencilerin puanlamasından ziyade bu okulu isteyip istemedikleri çok daha önemli. Bununla ilgili Almanya'dan getirdiğimiz bir uygulamamız var. Bu öğrencileri bu uygulamaya tabi tutarak, el becerilerine bakıyoruz. Fiziki olarak bu okula uygun mu değil mi, onlara bakıyoruz. Sadece puana bağlı değil. Yaklaşık 1500-2 bin civarında talep geliyor. Sınava giriyorlar, LGS'ye girdikten sonra puanlamayla, ön kayıt sistemiyle bu öğrencilerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kolejin endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik, makine ve metal bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Gönen, "Bu bölümlerde, 'erkek işi' dediğimiz her türlü işte kızlarımız da başarılı. Çünkü eğitim sistemimiz buna müsait. Kadın istihdamını arttırıcı her türlü projenin arkasındayız. Bununla ilgili zaten bir proje açmıştık. 12 kadınımızı kaynakçı eğitimine tabi tuttuk. 12 kadınımıza da organize sanayide iş imkanı sağladık. Zaten biz kadın istihdamını artırıcı çalışmalar yapıyoruz. En önemli konulardan biri; sadece okuldan mezuniyet değil, sonraki projelere de onları dahil etmek. Kadınların iş hayatına kazanımını bir şekilde sağlıyoruz zaten" dedi.

ARANAN ELEMAN

Nitelikli personel sorununu 'ara eleman' olarak değil, 'aranan eleman' olarak isimlendirdiklerini kaydeden Hasanali Gönen, "En önemli aranan elemanlardan biri mesela kaynakçı. Organize sanayide bazı sanayicilerimiz kaynakçı bulamadığı için İstanbul'dan, diğer illerden kaynakçı getirip çalıştırıyor. Elektrik, su, yani aklınıza gelebilecek her türlü mekanik konularda ara eleman, aranan eleman yok. Bu okulun amacı da buydu zaten. Antalya Organize Sanayi'ye aranan elemanı kazandırmaktı. Ve bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu yıl ilk mezunlardan 190 öğrenci ve çalışmak isteyenlerin tamamına iş bulacağız. Şu anda staj yaptıkları fabrikalarda bu öğrenciler kalacak, çalışacaklar" diye konuştu.

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HEMŞİRELİK İSTİYORDU USTA OLACAK

Mezun olmaya hazırlanan ve OSB'deki fabrikalarda staj yapan kız öğrencilerden makine bölümünde okuyan Helin Karaca, CNC ve plastik enjeksiyon makineleri kullandığını belirterek, "Bazen zorlandığımız yerler olabiliyor ağırlıkla ilgili. Öyle bir durumda yardımlaşıyoruz. Bir kız olarak ileride zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Kalıp nasıl yapılıyor, hepsini öğrendim. Aslında hemşire olmak istiyordum, böyle bir düşüncem yoktu ama bu işi daha çok sevdim ve bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK VE TORNA MAKİNELERİNDE ÇALIŞIYOR

Fabrikada staja başlamadan önce yapabileceğine çok inanmadığını anlatan makine bölümünden İncinaz Yaşaner, "Korkuyordum ama başladıktan sonra alıştım. Hiç bu meslekten yana değildim ama başladıktan sonra insanların iyi niyeti, öğretme çabası beni mutlu etti. Ben de öğrenmeyi daha çok istedim. Yaptığım kaynağı da beğendiler ve bu çok hoşuma gitti. CNC ve torna makinelerini de fabrikada daha kapsamlı öğrendik. Bu alanda çalışmaya devam etmek istiyorum" dedi.

'BİZ KIZIZ VE HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ'

Okulda aldıkları mesleki eğitimin fabrikada avantaj sağladığını ifade eden metal bölümünden Naz Arpagünü, "Öğrendikçe daha başarılı olacağımıza inanıyorum. İş hayatına bakış açım çok değişti. Şu an kendi bölümümü çok seviyorum ve ilerlemeyi çok istiyorum. Çünkü bizim insanlarımız, 'Siz kızsınız yapamazsınız' diyor ve en çok kanıtlamaya çalıştığım şey de bu. Biz kızız ve her şeyi yapabiliriz" diye konuştu.

Okul ve fabrika ortamlarının düşündüğü gibi olmadığını söyleyen metal bölümünden Sedef Sedefoğlu, "Çok verim aldım. Çok farklı ama hiç yadırgamadılar. Ustalarım çok iyi ve ben kızım diye bana bir şey yaptırmazlık yapmadılar" ifadelerini kullandı.

Farklı birçok makineyi hem okul hem de fabrikadaki stajda öğrenme şansı bulduğunu belirten makine bölümünden Zeynep Su Bulduk, "Gerçekten çok mutluyum. CNC, kumlama makinelerini öğrendim. Bu mesleği aslında sevmeyerek geldim ama ustalarım ve hocalarım sayesinde çok mutluyum" dedi. Makine bölümünden Kübra Ağırcan ise vida açmayı bile bilmezken artık sanayide birçok farklı alanda çalışabilir konuma geldiğini söyledi.

'KIZ GÜCÜ YETMEZ' DİYORLARDI'

Stajında 5 ay lazer kesimde çalıştığını belirten makine bölümünden Ümran Turşak, "Lazer kesime normalde kızları vermiyorlardı. Çünkü 'Sac indirip kaldırmak için kız gücü yetmez' diyorlardı. Bana 'Yap' demiyorlardı, ben 'Yapabilir miyim' diyordum. Deniyordum yapamıyordum önce. 1 ay, 2 ay geçti, deneyerek en sonunda sacı kestim. Şu anda çalıştığım makine kendi sorumluluğumda olan bir makine" diye konuştu.

Okulda proje ve basit düzeyde devre kurulumu yaptıklarından bahseden otomasyon bölümünden Öznur Eren, "Şimdi üretim ortamında bunu daha kapsamlı öğreniyor ve uyguluyoruz. Seri üretimde ne kadar profesyonel olmamız gerektiğini öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANAYİDE KADIN OLARAK YERİMİZ VAR'

CNC operatörü olarak iş öğrendiğini anlatan otomasyon bölümünden Aliye Köse, "Herhangi bir işi öğrenmek istediğimizde 'Sen kızsın, yapamazsın' tarzı söylemler asla olmadı. Sürekli öğretme çabası içinde oldular. Mezun olduktan sonra da Antalya OSB'deki bu fabrikada çalışmayı istiyorum" diye konuştu.

Üretim sahasında, birçok makinede fazlasıyla iş öğrendiğini söyleyen makine bölümünden Başak Belen, "Bu alanları seçmek isteyenler için bu okul çok uygun, konum olarak da öyle. Çünkü çevresinde stajyerlik yaptığınız fabrikalarda iş olanakları çok fazla. Sanayi ortamında kadın olarak yerimiz var. Hatta daha çok istiyorlar. Erkek çalışanlara kıyasla kadınların, kız çocuklarının daha çok üstüne düşüyorlar" dedi. (DHA)