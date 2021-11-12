Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Tirebolu ilÃ§esi YÄ±lgÄ±n kÃ¶yÃ¼ sahil yolunda meydana geldi. Salih Ã–zcan idaresindekiÂ 34 EJS 878 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesi sonucu yol kenarÄ±ndaki menfeze dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine polis ve 112 Acil saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde araÃ§taki Ä°rem Nur Ayhan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã–zcan ile Mehmet Ä°lyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan Giresun Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi.

Ã–zel bir kurumda beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmeni olan Ä°rem Nur Ayhan'Ä±n cenazesi, incelemenin ardÄ±ndan morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°



Giresunâ€™un Tirebolu ilÃ§esinde menfeze dÃ¼ÅŸen otomobilde hayatÄ±nÄ± kaybeden beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmeni Ä°rem Nur Ayhan iÃ§in kent merkezinde Ã‡Ä±narlar Mahallesiâ€™ndeki Ã‡Ä±narlar Camiiâ€™nde Ã¶ÄŸle vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.

Ä°rem Nur Ayhanâ€™Ä±n babasÄ± RaÅŸit Ayhan ile annesi Elif Evren GÃ¶kÃ§eâ€™nin taziyeleri kabul ettiÄŸi cenazeye, Giresun Belediye BaÅŸkanÄ± Aytekin ÅženliklioÄŸlu ile ailenin yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Ä°rem Nur Ayhanâ€™Ä±n tabutuna genÃ§ yaÅŸta Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in gelinlik serildi.





Ä°rem Nur Ayhanâ€™Ä±n cenazesi, kÄ±lÄ±nan namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SamanlÄ±kkÄ±ranÄ± Mahallesiâ€™nde topraÄŸa verildi.