İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Khoy kentinde saat 17.41'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi.