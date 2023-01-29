İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
İran'ın Khoy kentinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi.
29.01.2023 - 18:19 |
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Khoy kentinde saat 17.41'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.63 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-29
Saat:17:41:11 TSİ
Enlem:38.515 N
Boylam:44.929 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/mRQRC7OYdv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİR DEPREM DAHA
Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.79 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-29
Saat:18:13:21 TSİ
Enlem:38.542 N
Boylam:44.917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ZXrYqgKrp6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi