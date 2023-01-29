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İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi

İran'ın Khoy kentinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi.

29.01.2023 - 18:19 |
İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Khoy kentinde saat 17.41'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.6 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi.

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