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İran'a saldırıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama!

İsrail'in Cumartesi sabaha karşı İran'a yaptığı saldırının ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi.

26.10.2024 - 14:17 |
İran'a saldırıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgili açıklamasında "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir" diyen Çelik şöyle konuştu:

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

"Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir."

Çelik ayrıca bölgeye itidal çağrısı yaparak, "Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

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