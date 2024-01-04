İran sınırında değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ele geçirildi
Ağrı'da, Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ele geçirildi.
04.01.2024 - 15:06 | | İHA
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada yük içerisine gizlenmiş 2 koli içerisinde, gümrüklenmiş değeri 2 Milyon 750 bin lira olan bin 260 şişe tıbbi ilaç (Botoks) ele geçirildi.
Olay ile ilgili olarak İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.