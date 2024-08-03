İran Devrim Muhafızları kimdir, İran Devrim Muhafızları komutanı kim? İran Devrim Muhafızları sayısı ve ordusu hakkında merak edilenler…

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastına ilişkin yayımlanan bildiride, "Bu saldırı, İsrail tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiş olup, ABD'nin zalim hükümeti tarafından da desteklenmiştir" ifadeleri yer aldı.

İran Devrim Muhafızları kimdir?

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordudur. Halk ağzında ve özellikle İran diasporasında ordu mensubu kişilere organizasyona duydukları hayranlığı belirtmek için Farsçada "muhafızlar" anlamına gelen Pasdaran denilmektedir.

İran İslam Devrimi'nin ilk günlerinde dinî lider Ayetullah Humeyni tarafından 5 Mayıs 1979 tarihinde kuruldu. İran Anayasası'na göre iç düzeni sağlanması, devrimin korunması ve "sapkın hareketlerin" önlenmesi ile görevlidir.

Devrim Muhafızları'nın bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinde toplam 125.000 askerî personel bulunmaktadır. Devrim Muhafızları Deniz kuvvetleri Basra Körfezi'nin harekât kontrolü ile görevli ilk müdahale kuvvetidir.

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Son yıllarda bir "milyarlarca dolarlık iş imparatorluğu" haline geldiği ve bildirildiğine göre İran Milli Petrol Şirketi ve İmam Rıza Fonu'ndan sonra "İran'ın üçüncü en zengin kurumu"dur.

Bir ideolojik güdümlü milis ordusu olan İslam Devrimi Muhafızları, İran toplumunun hemen hemen her alanında giderek daha iddialı bir rol almaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın altında genişletilmiş sosyal, siyasal, askerî ve ekonomik rol yönetiminin özellikle 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve seçim sonrası protestolarının bastırılması sırasında görülmüştür. Hatta Şii mollalar bile bu duruma tepki göstermiştir. İran Devrim Muhafızları medya birimi Sepah News'tir.

İran Devrim Muhafızları kimdir?

Muhammed Ali Caferi

Kasım Süleymani

İran Devrim Muhafızları sayısı

Şah İmparatorluk Muhafızları'nın halefi olarak tanımlanan elit Kudüs Gücü'nün 2.000-5.000 kişiden teşkil olduğu tahmin edilmektedir. Yurt dışındaki faaliyetlerini ele alan özel harekât birimidir.