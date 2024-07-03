Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 37 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan paylaşımda, 'Hava Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etti' ifadeleri yer aldı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak mak-sadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 03 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef imha edilmiştir.

Hava Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini yerle bir etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/TpS6qDRt0P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024

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İcra edilen bu hava harekâtında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.