Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
18.12.2021 - 12:08 | | DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.