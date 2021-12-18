GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemIrak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18.12.2021 - 12:08 | | DHA
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLER

AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

AGİ ile ilgili son dakika kararı! Zam geldi, tamamen değişti, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, artık...

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Dünya diken üstünde 89 ülkede görüldü: Olağanüstü durum ilan edildi

Sıradaki Haber
İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göçmenler Günü etkinliğine katıldı

Sıradaki Haber
18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber
OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

OGM personel alımı yapacak! Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlıyor?

Sıradaki Haber