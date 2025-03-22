Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı! Türkiye'den kınama mesajı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Irak Konsolosluğu'na 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Şahısların olay yerine motosikletle geldiği belirlenirken konsolosluk binasına 9 kurşun isabet etti.

Saldırıda yaralanan olmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA MESAJI

Konsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır.

Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.